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Nuovo attaccante in arrivo alla Juventus, Spalletti ha le idee chiare

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La Juventus sta pensando ad un cambio di modulo con Luciano Spalletti che potrebbe agire con le due punte da qui al resto della stagione.

Spalletti
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Una scelta che potrebbe portare dei cambiamenti anche per quello che riguarda il calciomercato, con i bianconeri che dovrebbero trovare almeno una nuova punta da regalare al proprio tecnico per completare il reparto offensivo.

Vlahovic e Kolo Muani potrebbero rappresentare la coppia titolare fino a quando non tornerà in campo Yildiz, ma a gennaio sarà necessario l’acquisto di un nuovo centravanti.

Il nome che torna prepotentemente in casa bianconera è quello di Alexander Sorloth, attaccante dell’Atletico Madrid che già in estate piaceva ai bianconeri. Tra i Colchoneros e la Juventus potrebbe andare in scena uno scambio, con il norvegese in bianconero e David che passerebbe a titolo definitivo alla corte di Simeone.

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