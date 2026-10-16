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Conceicao via dalla Juventus? La risposta non lascia dubbi

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Le ultimissime sul futuro del nazionale portoghese che ha deluso anche in Europa League. 

La Juventus riscatta immediatamente il deludente pareggio di Cagliari e si impone nel secondo turno di Europa League in casa del Celta Vigo.

Conceicao sul futuro alla Juve
Francisco Conceicao sul futuro alla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Decidono le reti di Woltemade e Kolo Muani ma a deludere è ancora una volta Francisco Conceicao, autore di una prova incolore e particolarmente contrariato al momento della sostituzione nella seconda frazione di gioco.

Calciomercato, Conceicao sul futuro: “Sto molto bene alla Juve”

Il portoghese, però, ha le idee chiare per il futuro: “Sto molto bene alla Juve, ho la fiducia del mister e della dirigenza. Le aspettative qui sono molto alte e dobbiamo migliorare per raggiungere i nostri obiettivi”, le parole di Conceicao in queste ore.

Juventus-Atalanta, Conceicao in gol
Francisco Conceicao, 24 anni (Ansa) – Calciomercato.it

Sul paragone con Salah, citato in passato anche da Spalletti: “Lui è una leggenda del calcio e io imparo da tanti giocatori. Devo ancora migliorare molto, ma allo stesso tempo sono consapevole di avere le qualità per diventare più forte”.

Il figlio d’arte spegne quindi le voci sul pressing dalla Premier League, mentre la Juventus lavora al rinnovo di contratto che attualmente è in scadenza nel giugno 2030. 

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