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Chiesa di nuovo in Serie A, bomba dall’Inghilterra: dove può finire

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Arrivano nuove conferme in merito al possibile ritorno in Italia dell’ex Juventus, ecco cosa sta succedendo. 

A distanza di tre anni dal suo addio alla Juventus, Federico Chiesa potrebbe davvero tornare in Serie A la prossima estate. L’esterno d’attacco classe ’97 fatica a trovare spazio nel Liverpool anche dopo l’arrivo del nuovo allenatore Iraola e, dunque, la sua avventura in Premier rischia di avere i mesi contati.

Federico Chiesa
Federico Chiesa (foto Ansa) – Calciomercato.it

Secondo quanto riportato da “Caught Offside”, Inter, Lazio e Atalanta avrebbero intenzione di farsi avanti per convincere i Reds a liberare Chiesa al termine della stagione in corso. L’ex Juve non si opporrebbe al ritorno in Italia e punta a riconquistare anche un posto nella Nazionale di Roberto Mancini. Ci riuscirà?

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