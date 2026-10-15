PAGELLE e TABELLINO Celta-Juventus 1-2: rimonta firmata da Kolo Muani e Woltemade

Voti, top e flop del match dell’Estadio Balaidos di Vigo, valido per la prima fase di Europa League. La squadra di Spalletti riemerge nella ripresa grazie alle reti dei due attaccanti

La Juventus all’ultimo respiro sbanca il ‘Balaidos’ di Vigo e torna al successo dopo il deludente pareggio di Cagliari, centrando il secondo successo in altrettante gare di Europa League nel match contro il Celta.

Prima frazione senza squilli per la squadra di Spalletti, sotto all’intervallo dopo il guizzo di Hugo Alvarez sul servizio di Swedberg. Woltemade fallisce il momentaneo pareggio, ma si riscatta nella ripresa approfittando del buco dell’ex Fiorentina Marcos Alonso.

Nel finale Kolo Muani e Nico Gonzalez danno più incisività alla Juve: il nazionale albiceleste sfiora il vantaggio, prima dell’incornata vincente in pieno recupero del francese sul cross di Cambiaso.

Voti, Top e Flop di Celta-Juve: Kolo Muani decisivo, disastro Marcos Alonso

CELTA

TOP: Hugo Alvarez 7 – Lestissimo a inserirsi sull’assist al bacio di Swedberg (il migliore dei padroni di casa con lo spagnolo) e a bucare l’incolpevole Vicario per la rete del vantaggio, alla prima vera occasione della partita. Abile a sfruttare gli spazi concessi dai bianconeri e a ripartire quando ne ha la possibilità

FLOP: Marcos Alonso 4 – Combina la frittata nella ripresa, regalando a Woltemade la palla del pareggio della Juventus. Incomprensibile l’erroraccio dell’ex Fiorentina, data anche la sua esperienza. Anche in precedenza stava faticando, l’episodio dell’1-1 lo condanna. Dorme inoltre sul sorpasso di Kolo Muani: disastroso

Radu 5

Rodriguez 5,5

Lago 5

Marcos Alonso 4

Rueda 6,5 (85′ Nunez SV)

Moriba 6

Febas 5,5 (76′ Burcio SV)

Carreira 5,5

Hugo Alvarez 7 (85′ Gonzalez SV)

(85′ Gonzalez SV) Swedberg 7 (62′ Driouech 5,5)

Jutglà 6 (76′ Aspas SV)

All. Giraldez 6

JUVENTUS

TOP: Woltemade 7 – Splendido il tacco per la chance sprecata da Koopmeiners, mentre qualche minuto più tardi spara incredibilmente in tribuna sul lancio dalla retrovie di Vicario. Fa vedere di essere in crescita rispetto alle recenti apparizioni e approfitta del gentile regalo di Marcos Alonso per rimettere in carreggiata la Juve. Decisivo nel bene e nel male insieme a Kolo Muani

FLOP: Kelly 4,5 – Diversi i giocatori di Spalletti sottotono, in affanno c’è soprattutto l’inglese che tornava titolare dopo diverse settimane. Soffre l’intraprendenza degli avversari e si fa trovare fuori posizione sul gol del Celta. Non ha la necessaria sicurezza e merita al momento di essere una riserva nel pacchetto arretrato della ‘Vecchia Signora’.

Vicario 6

Kalulu 5,5

Gatti 5,5 (70′ Bremer 6)

Kelly 4,5 (70′ Lucumì 5,5)

(70′ Lucumì 5,5) McKennie 5,5

Koopmeiners 5,5 (83′ Douglas Luiz SV)

Sarr 6,5

Cambiaso 6,5

Conceicao 5,5 (64′ Nico Gonzalez 6,5)

Alajbegovic 5 (64′ Kolo Muani 7)

Woltemade 7

All. Spalletti 6,5

ARBITRO: Van der Eijk 5,5

Europa League, il tabellino di Celta Vigo-Juventus: Spalletti a punteggio pieno

La Juve torna a sorridere, dopo aver sofferto nel primo tempo la vivacità del Celta. Woltemade e Kolo Muani stavolta non deludono e regalano tre punti pesanti alla ‘Vecchia Signora’. Male Kelly, non brilla Alajbegovic. Spalletti azzecca i cambi e vola a punteggio pieno in Europa League.

CELTA-JUVENTUS 1-2

18′ Hugo Alvarez (C); 58′ Woltemade (J); 93′ Kolo Muani (J)

Celta (3-4-2-1): Radu; Rodriguez, Lago, Marcos Alonso; Rueda (85′ Nunez), Moriba, Febas (76′ Burcio), Carreira; Hugo Alvarez (85′ Gonzalez), Swedberg (62′ Driouech); Jutglà (76′ Aspas). A disposizione: Bayindir, Faye, Caceres, Galan, Antanon, Arcos, Milla. Allenatore: Giraldez

Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti (70′ Bremer), Kelly (70′ Lucumì); McKennie, Koopmeiners (83′ Douglas Luiz), Sarr, Cambiaso; Conceicao (64′ Nico Gionzalez), Alajbegovic (64′ Kolo Muani); Woltemade. A disposizione: Neto, Pinsoglio, Celik, Cabal. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Van der Eijk (Olanda)

VAR: Salisbury (Inghilterra)

Ammoniti: Swedberg (C), Kelly (J), Lucumì (J)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 3′; presenti 24.356 spettatori per la sfida dell’Estadio Balaidos di Vigo