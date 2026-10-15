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Juve, nuovo allarme: lavoro a parte per uno dei fedelissimi di Spalletti

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Aggiornamenti importanti in casa bianconera in vista della gara di Europa League contro il Celta Vigo. 

La Juventus vuole subito rialzare la testa e tornare al successo dopo il pari ottenuto in rimonta sul campo del Cagliari nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri fanno visita giovedì sera al Celta Vigo in una delle sfide più attese della seconda giornata di Europa League.

Celik durante un'intervista
Celik – calciomercato.it – Ansa Foto

Dalla Continassa, però, arriva una pessima notizia per Luciano Spalletti in vista della sfida i programma giovedì 15 ottobre: Zeki Celik, infatti, si è allenato a parte e potrebbe saltare l’impegno contro il Celta e tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Jeremie Boga, invece, ha smaltito completamente la lesione di medio grado del bicipite femorale e si è unito al gruppo.

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