Juve, nuovo allarme: lavoro a parte per uno dei fedelissimi di Spalletti

Aggiornamenti importanti in casa bianconera in vista della gara di Europa League contro il Celta Vigo.

La Juventus vuole subito rialzare la testa e tornare al successo dopo il pari ottenuto in rimonta sul campo del Cagliari nell’ultimo turno di campionato. I bianconeri fanno visita giovedì sera al Celta Vigo in una delle sfide più attese della seconda giornata di Europa League.

Dalla Continassa, però, arriva una pessima notizia per Luciano Spalletti in vista della sfida i programma giovedì 15 ottobre: Zeki Celik, infatti, si è allenato a parte e potrebbe saltare l’impegno contro il Celta e tornare a disposizione per il prossimo impegno di campionato contro la Lazio. Jeremie Boga, invece, ha smaltito completamente la lesione di medio grado del bicipite femorale e si è unito al gruppo.