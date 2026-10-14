Champions League, i risultati della serata: ko Como e Roma

Si è conclusa la seconda giornata del girone di Champions League con Roma e Como in campo contro Real Madrid e Feyenoord.
Sconfitta per il Como in casa del Feyenoord e in casa per la Roma contro il Real Madrid.
FEYENOORD-COMO 3-2
LASK-LIVERPOOL 3-6
ASTON VILLA-FENERBAHCE 6-0
BETIS-PORTO 3-2
BODO GLIMT-DORTMUND 1-0
MANCHESTER CITY-PSG 2-4
ROMA-REAL MADRID 3-4
SHAKHTAR-AEK 3-1
SLOVAN BRATISLAVA-STOCCARDA 0-3
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