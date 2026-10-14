Chiesa verso il ritorno in Serie A: tre squadre sulle tracce dell’esterno offensivo

Federico Chiesa potrebbe tornare presto in Serie A, non rientrando nei piani del Liverpool in questa stagione.

Il centrocampista offensivo è stato estromesso dalla lista per la Champions League e sta recuperando ora dall’infortunio che l’ha tenuto fermo per la prima parte di stagione.

La sensazione è che il Liverpool non voglia puntare su di lui per il prosieguo del campionato e a gennaio potrebbero aprirsi le porte di un ritorno in Serie A.

Sono tre le squadre interessate al momento al cartellino di Federico Chiesa, ma non è da escludere che se ne possano aggiungere altre durante le prossime settimane: Inter, Bologna e Lazio osservano la situazione e potrebbero fare un’offerta per il prestito del calciatore ex Juventus in vista della seconda parte di campionato.