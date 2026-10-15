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Juve, Llorente non ha dubbi: “Conte tornerà prima o poi, è l’allenatore ideale”

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Ecco quanto ammesso dall’ex attaccante spagnolo in queste ore: i tifosi bianconeri già sognano ad occhi aperti.

11 punti in sei gare e sesto posto in classifica, a cinque punti di distanza dal primo posto occupato da Inter e Lazio. Non è cominciata nel migliore dei modi la stagione della Juventus, che questa sera affronterà il Celta Vigo nel match valido per la seconda giornata di Europa League.

Antonio Conte durante l'ultimo Inter-Napoli
Conte (AnsaFoto) – Grafica di Calciomercato.it

A fare luce sulla gara di Europa League è l’ex attaccante della Juve, Fernando Llorente, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nella passata stagione la squadra di Giraldez è stata una delle principali rivelazioni spagnole, ma ora stanno faticando anche perché hanno ceduto giocatori importanti in estate. Conte-Juve? Prima o poi tornerà a casa sua, è l’allenatore ideale per i bianconeri. Antonio è un top: lui e Ancelotti sono i migliori tecnici che ho avuto. La Juve è la squadra del suo cuore“.

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