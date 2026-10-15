Juve, Llorente non ha dubbi: “Conte tornerà prima o poi, è l’allenatore ideale”

Ecco quanto ammesso dall’ex attaccante spagnolo in queste ore: i tifosi bianconeri già sognano ad occhi aperti.

11 punti in sei gare e sesto posto in classifica, a cinque punti di distanza dal primo posto occupato da Inter e Lazio. Non è cominciata nel migliore dei modi la stagione della Juventus, che questa sera affronterà il Celta Vigo nel match valido per la seconda giornata di Europa League.

A fare luce sulla gara di Europa League è l’ex attaccante della Juve, Fernando Llorente, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Nella passata stagione la squadra di Giraldez è stata una delle principali rivelazioni spagnole, ma ora stanno faticando anche perché hanno ceduto giocatori importanti in estate. Conte-Juve? Prima o poi tornerà a casa sua, è l’allenatore ideale per i bianconeri. Antonio è un top: lui e Ancelotti sono i migliori tecnici che ho avuto. La Juve è la squadra del suo cuore“.