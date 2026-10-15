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Celta Vigo-Juventus, Spalletti stravolge la squadra: cosa cambia

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I bianconeri volano in Spagna nella seconda giornata di Europa League, ecco le ultimissime di formazione. 

Dopo la convincente vittoria all’esordio contro il NEC, la Juventus fa visita al Celta Vigo in una delle sfide più entusiasmanti della seconda giornata di Europa League. I bianconeri vogliono mettersi subito alle spalle il pareggio sul campo del Cagliari in campionato e puntano a conquistare l’intera posta in palio.

Spalletti dà indicazioni in panchina
Spalletti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Luciano Spalletti stravolge la squadra e ripropone la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo spazio a Nico Gonzalez, Sarr, Koopmeiners e Cambiaso da destra verso sinistra mentre Conceicao e Alajbegovic giocheranno alle spalle di Woltemade, favorito su Kolo Muani. Ecco le probabili formazioni:

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Cáceres, Lago, Marcos Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carrera; Iago Aspas, Jutglà, Swedberg. All. Giraldez

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

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1 / 7

Nel 2001 la Juventus incassò dal Real Madrid la cifra record mondiale di 77,5 milioni. Per quale giocatore?

2 / 7

Quale squadra ha acquistato Randal Kolo Muani dal PSG per 41,2 milioni nell'estate 2026?

3 / 7

Da quale club arrivò Pavel Nedvěd alla Lazio nel 1996?

4 / 7

Qual è la cessione più ricca nella storia della Serie A?

5 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

6 / 7

Nel 1999 Christian Vieri lasciò la Lazio con un trasferimento record mondiale. Dove andò?

7 / 7

Quale portiere divenne nel 2001 il più costoso della storia passando alla Juventus?

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