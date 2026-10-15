Celta Vigo-Juventus, Spalletti stravolge la squadra: cosa cambia

I bianconeri volano in Spagna nella seconda giornata di Europa League, ecco le ultimissime di formazione.

Dopo la convincente vittoria all’esordio contro il NEC, la Juventus fa visita al Celta Vigo in una delle sfide più entusiasmanti della seconda giornata di Europa League. I bianconeri vogliono mettersi subito alle spalle il pareggio sul campo del Cagliari in campionato e puntano a conquistare l’intera posta in palio.

Luciano Spalletti stravolge la squadra e ripropone la difesa a 3 con Kalulu, Gatti e Kelly. A centrocampo spazio a Nico Gonzalez, Sarr, Koopmeiners e Cambiaso da destra verso sinistra mentre Conceicao e Alajbegovic giocheranno alle spalle di Woltemade, favorito su Kolo Muani. Ecco le probabili formazioni:

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Cáceres, Lago, Marcos Alonso; Rueda, Moriba, Febas, Carrera; Iago Aspas, Jutglà, Swedberg. All. Giraldez

JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti