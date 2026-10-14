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Totti chiude alla Roma: “Non torno”. Poi esalta Gasperini e Chivu | VIDEO CM

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L’ex capitano e leggenda giallorossa è intervenuto alla presentazione del nuovo album Panini: le sue dichiarazioni 

Ospite d’eccezione alla presentazione della nuova collezione ‘Calciatori Panini’ per la stagione 2026/2027.

Totti tra Roma e corsa scudetto
Francesco Totti alla presentazione dell’album ‘Calciatori Panini’ – Foto Calciomercato.it

All’evento era presente da testimonial una leggenda come Francesco Totti, che oltre a raccontare alcuni retroscena sul suo passato è intervenuto anche in zona mista a margine dell’evento all’IBC di Lissone (casa del VAR per intenderci).

“Tutta la Roma sta facendo bene, ma il valore aggiunto è Gasperini: sta creando un grande gruppo – ha esordito l’ex capitano giallorosso – La Roma può competere per lo scudetto: l’Inter ha una marcia in più, ma può darle filo da torcere. Chapeau alla Lazio e a Gattuso che meritano di essere lì in classifica”.

Totti lancia la Roma: “Può competere con l’Inter per lo scudetto”

Sul match di stasera in Champions tra la Roma e il Real Madrid dell’ex Mourinho: “Se la possono giocare, il Real non è più quello dei ‘Galacticos’. Ci sarà una grande accoglienza per Mourinho perché ha dato tanto alla Roma”, spiega Totti che chiude seccamente a un nuovo ruolo da dirigente: “Non torno alla Roma“.

Sull’ex compagno di squadra Chivu: “È un grande allenatore, sta dimostrando di essere all’altezza. Diventerà un top. L’Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni e potrebbe vincere la Champions”.

Sul nuovo corso della Nazionale: “Mi ha fatto una buona impressione, peggio non si poteva fare. Diamogli tempo, Mancini è un ottimo tecnico”.

Se in Serie A qualcuno mi ricorda Totti? Io non me lo ricordo… voi? (ride, ndr). Il Pallone d’Oro lo darei a Kane“, le ultime battute dell’ex fantasista della Roma e dell’Italia rispondendo anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.

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