Totti chiude alla Roma: “Non torno”. Poi esalta Gasperini e Chivu | VIDEO CM

L’ex capitano e leggenda giallorossa è intervenuto alla presentazione del nuovo album Panini: le sue dichiarazioni

Ospite d’eccezione alla presentazione della nuova collezione ‘Calciatori Panini’ per la stagione 2026/2027.

All’evento era presente da testimonial una leggenda come Francesco Totti, che oltre a raccontare alcuni retroscena sul suo passato è intervenuto anche in zona mista a margine dell’evento all’IBC di Lissone (casa del VAR per intenderci).

“Tutta la Roma sta facendo bene, ma il valore aggiunto è Gasperini: sta creando un grande gruppo – ha esordito l’ex capitano giallorosso – La Roma può competere per lo scudetto: l’Inter ha una marcia in più, ma può darle filo da torcere. Chapeau alla Lazio e a Gattuso che meritano di essere lì in classifica”.

🗣️ Francesco #Totti a margine della presentazione dell’album Panini: “Tutta la Roma sta facendo bene, ma il valore aggiunto è Gasperini: sta creando un grande gruppo” “La Roma può competere per lo scudetto: l’Inter ha una marcia in più, ma può darle filo da torcere. Chapeau alla Lazio che merita di essere lì” “Chivu è un grande allenatore, sta dimostrando di essere all’altezza. L’Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni e vincere la Champions” “Se in Serie A qualcuno mi ricorda Totti? Io non me lo ricordo (ride, ndr)… Il Pallone d’Oro lo darei a Kane” “La Roma contro il Real se la può giocare, ci sarà una grande accoglienza per Mourinho perché ha dato tanto alla Roma” “La Nazionale di Mancini mi ha fatto una buona impressione, peggio non si poteva fare. Diamogli tempo, è un ottimo allenatore. Se torno alla Roma? No” 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 14, 2026

Totti lancia la Roma: “Può competere con l’Inter per lo scudetto”

Sul match di stasera in Champions tra la Roma e il Real Madrid dell’ex Mourinho: “Se la possono giocare, il Real non è più quello dei ‘Galacticos’. Ci sarà una grande accoglienza per Mourinho perché ha dato tanto alla Roma”, spiega Totti che chiude seccamente a un nuovo ruolo da dirigente: “Non torno alla Roma“.

📸 Francesco #Totti ospite speciale per la presentazione dell’album Panini: “Il mio idolo era Giannini, una squadra la mettevo sempre al contrario (la Lazio senza nominarla, ndr)…” 😅 #Roma 📲 @calciomercatoit https://t.co/325KHnJMlW — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 14, 2026

Sull’ex compagno di squadra Chivu: “È un grande allenatore, sta dimostrando di essere all’altezza. Diventerà un top. L’Inter può arrivare in fondo in tutte le competizioni e potrebbe vincere la Champions”.

Sul nuovo corso della Nazionale: “Mi ha fatto una buona impressione, peggio non si poteva fare. Diamogli tempo, Mancini è un ottimo tecnico”.

👀 Francesco #Totti nel giorno di #RomaRealMadrid: “Andrò a vederla. Io al Real? Sì, potevo andarci nel 2004” 📲 @calciomercatoit https://t.co/1glAJzVIrg — Giorgio Musso (@GiokerMusso) October 14, 2026

“Se in Serie A qualcuno mi ricorda Totti? Io non me lo ricordo… voi? (ride, ndr). Il Pallone d’Oro lo darei a Kane“, le ultime battute dell’ex fantasista della Roma e dell’Italia rispondendo anche alla domanda dell’inviato di Calciomercato.it.