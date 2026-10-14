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Skorupski o Pessina, Palladino di fronte a un nuovo bivio in vista dell’Inter

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In casa Bologna potrebbe riaprirsi il dualismo per il ruolo di portiere titolare dopo la prestazione non convincente del giovane Pessina.

Raffaele Palladino
Palladino deve decidere per la porta del Bologna (Ansa Foto) – calciomercato.it

Schierato da titolare a Lecce dopo le prestazioni insufficienti di Skorupski, in particolare contro Atalanta e Torino, il giovane portiere, convocato anche da Roberto Mancini nella Nazionale maggiore, ha commesso un paio di errori che potevano costare caro durante la trasferta in Salento degli uomini di Raffaele Palladino.

Il Bologna si trova quindi di fronte a un bivio con il nuovo allenatore che dovrà scegliere, in occasione della partita contro l’Inter, se schierare l’esperto Skorupski o dare ancora fiducia a Pessina, che aveva conquistato il posto da titolare in occasione del primo successo stagionale degli uomini rossoblù.

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