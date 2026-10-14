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Roma-Real Madrid, Gasperini cambia attacco: le ultimissime

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Cresce l’attesa in vista della super sfida di questa sera tra l’undici di Gasperini e quello di Mourinho. 

Il grande giorno è arrivato. José Mourinho torna in Italia per sfidare la Roma con il suo Real Madrid in una gara che si preannuncia scoppiettante e aperta a qualsiasi tipo di risultato. I giallorossi hanno pareggiato all’esordio sul campo del Fenerbahce e puntano a sfruttare il fattore campo, mentre Mbappé e compagni hanno sconfitto l’Inter.

Matias Soulé
Soulé (Ansa Foto) – calciomercato.it

In casa Roma, Hermoso dovrebbe spuntarla su Balerdi in difesa, mentre davanti Soulé prenderà il posto di Pellegrini per fare coppia con Dybala alle spalle dell’unica punta Malen. Ecco le probabili formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Ndicka, Hermoso; Molina, Konè, de Roon, Wesley; Dybala, Soulé; Malen. All. Gasperini

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappé. All. Mourinho

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