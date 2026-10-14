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Poker di big su Diouf: 60 milioni all’Inter

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In grado di giocare sia da esterno che da centrocampista, il nazionale francese ha conquistato anche Zidane

Dopo i primi mesi in nerazzurro a dir poco deludenti, Andy Diouf ha saputo ritagliarsi spazi importanti nell’Inter, anche grazie al suo spostamento sulla fascia destra. Un ruolo che il 23enne ha saputo ricoprire con un rendimento in crescendo, che lo ha portato anche ad esordire con la maglia della Francia, grazie alla convocazione di Zinedine Zidane.

Diouf durante Inter-Parma
Poker di big su Diouf: 60 milioni all’Inter (Ansa Foto) – calciomercato.it

Già autore di tre assist in cinque presenze in campionato, l’ex Lens ha saputo conquistare la fiducia di Cristian Chivu e dei tifosi nerazzurri, ma le sue prestazioni non stanno passando inosservate nemmeno all’estero.

Secondo caughtoffside.com, infatti, Arsenal, Barcellona, Chelsea PSG hanno monitorato in diverse occasioni le prestazioni del giocatore, valutato non meno di 50-60 milioni di euro dal club nerazzurro.

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