Manchester United, ora è crisi vera: Conte pronto a dire sì | CM

I Red Devils si arrendono anche all’Atletico Madrid nella gara di Champions League di martedì sera.

Continua la crisi di risultati del Manchester United che, dopo essere stato raggiunto nel finale dal Tottenham in campionato, si arrende all’Atletico Madrid nella gara valida per la seconda giornata di Champions League. Si tratta delle quarta sconfitta nelle prime nove gare stagionali per i Red Devils, che vivono un momento delicatissimo.

E adesso non sono esclusi colpi di scena. La posizione di Carrick appare infatti sempre più in bilico e continuano ad arrivare conferme in merito al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina dello United: l’allenatore leccese – secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione – accetterebbe la proposta di un club blasonato come il Manchester anche a stagione in corso. Attenzione, dunque, a questa pista e ai prossimi giorni che potrebbero essere decisivi per l’eventuale fumata bianca.