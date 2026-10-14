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La Juventus su Doumbia, lo Sporting spara alto per l’italiano

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Issa Doumbia, prossimo dal compiere 23 anni, è ormai una stella dello Sporting e un idolo dei tifosi del club portoghese.

Issa Doumbia
Doumbia nel mirino della Juventus (Ansa Foto) – calciomercato.it

Acquistato dal Venezia durante la scorsa estate, il calciatore è diventato immediatamente un punto fermo della società lusitana ed è pronto a diventarlo anche nella nazionale italiana.

La Juventus, che lo aveva seguito già durante la scorsa estate, è pronta a fare un tentativo in vista della prossima stagione anche se lo Sporting lo valuta già ora circa 40 milioni di euro.

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