La Juventus su Doumbia, lo Sporting spara alto per l’italiano

Issa Doumbia, prossimo dal compiere 23 anni, è ormai una stella dello Sporting e un idolo dei tifosi del club portoghese.
Acquistato dal Venezia durante la scorsa estate, il calciatore è diventato immediatamente un punto fermo della società lusitana ed è pronto a diventarlo anche nella nazionale italiana.
La Juventus, che lo aveva seguito già durante la scorsa estate, è pronta a fare un tentativo in vista della prossima stagione anche se lo Sporting lo valuta già ora circa 40 milioni di euro.
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