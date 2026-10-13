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Tresoldi sfida l’Inter: gli occhi della Serie A e affare da 40 milioni

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Vetrina Champions a San Siro per il centravanti del Brugge, nel mirino delle big di Serie A e conteso anche da Italia e Germania in chiave Nazionale 

Sarà il pericolo numero uno dell’Inter nella sfida di Champions League del ‘Meazza’ tra la squadra nerazzurra e il Brugge.

Tresoldi, le ultime sul futuro
Inter-Brugge: Tresoldi osservato speciale (Ansa) – Calciomercato.it

Stiamo parlando di Nicolò Tresoldi, bomber e uomo mercato della formazione belga. Il 22enne centravanti è stato nel mirino delle società italiane in estate, ma alla fine è rimasto alla corte del tecnico Leko.

Tresoldi inoltre in chiave Nazionale è conteso da Italia e Germania, con il giovane centravanti che continua a indossare la maglia dell’Under 21 tedesca in attesa di prendere una decisione definitiva.

Calciomercato, dal Milan alla Juventus: le squadre interessate a Tresoldi

Nato a Cagliari ma calcisticamente cresciuto in Germania, Tresoldi nell’ultimo mercato estivo è finito al centro dei rumors per l’interesse di numerosi club tra Premier, Bundesliga e Liga, oltre ai sondaggi dalla Serie A da parte di Roma, Milan, Como e Juventus.

tresoldi esulta
Nicolò Tresoldi con la maglia dell’Under 21 tedesca (Ansa) Calciomercato.it

Certamente non mancheranno quindi gli emissari delle squadre italiane al ‘Meazza’ per scrutare da vicino l’attaccante italo-tedesco, che è legato da un contratto in scadenza nel giugno 2030 al Brugge. Tresoldi sta continuano a segnare con una certa regolarità con la casacca della squadra belga e ha timbrato il cartellino anche all’esordio in Champions contro l’Aston Villa.

Per le società di Serie A la strada è però in salita, considerando l’agguerrita concorrenza dall’estero e la valutazione oltre i 40 milioni di euro del Brugge. 

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