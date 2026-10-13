Juventus, nuove voci su Taylor della Lazio: le ultimissime

Il centrocampista olandese piace ai bianconeri e ad alcune squadre di Premier League, tutti i dettagli.

È diventato ormai un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico della Lazio e, non a caso, è legato al club biancoxeleste da un contratto fino al 30 giugno 2023 ma Kenneth Taylor potrebbe dire addio alla capitale in caso di offerta importante.

Il centrocampista olandese classe 2002 piace a diverse squadre di Premier League ma soprattutto alla Juventus che lo osserva con grande attenzione ormai da diversi mesi.

L’affare con la Lazio si preannuncia a dir poco complesso anche perché il presidente Lotito è un osso duro sul mercato, ma la Juve vuole provarci e farà di tutto per portare a Torino quello che è considerato da tutti come uno dei migliori centrocampisti della Serie A.