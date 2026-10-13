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Juventus, nuove voci su Taylor della Lazio: le ultimissime

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Il centrocampista olandese piace ai bianconeri e ad alcune squadre di Premier League, tutti i dettagli.

È diventato ormai un elemento imprescindibile dello scacchiere tattico della Lazio e, non a caso, è legato al club biancoxeleste da un contratto fino al 30 giugno 2023 ma Kenneth Taylor potrebbe dire addio alla capitale in caso di offerta importante.

Taylor durante Lazio-Atalanta
Taylor in azione – calciomercato.it – Ansa Foto

Il centrocampista olandese classe 2002 piace a diverse squadre di Premier League ma soprattutto alla Juventus che lo osserva con grande attenzione ormai da diversi mesi.

L’affare con la Lazio si preannuncia a dir poco complesso anche perché il presidente Lotito è un osso duro sul mercato, ma la Juve vuole provarci e farà di tutto per portare a Torino quello che è considerato da tutti come uno dei migliori centrocampisti della Serie A.

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