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Il Napoli è sulle tracce di Solet, assalto al centrale dell’Udinese a gennaio | CM

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Il Napoli cerca rinforzi in vista della seconda parte di stagione, soprattutto per quanto riguarda la difesa, considerati anche i problemi di Alessandro Buongiorno, che tornerà a disposizione solamente a 2027 inoltrato.

Solet
Il Napoli pensa a Solet – (Ansa) – Calciomercato.it

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, gli azzurri sarebbero sulle tracce di Oumar Solet, centrale difensivo dell’Udinese che ha fatto molto bene durante la scorsa stagione in Friuli. Si tratta di un profilo che piace molto a Massimiliano Allegri, il quale lo aveva seguito anche ai tempi del Milan.

Il difensore francese potrebbe lasciare Udine durante il mercato di gennaio a fronte di un’offerta attorno ai 20 milioni di euro, con il Napoli pronto ad accontentare il proprio allenatore per sistemare definitivamente il reparto arretrato.

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