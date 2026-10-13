Caso Camarda al Milan, zero minuti anche con il Sassuolo per il giovane attaccante

In occasione del pareggio per 1-1 in casa del Sassuolo, Francesco Camarda non è sceso in campo neanche per un minuto con il Milan. Nasce così una polemica in casa rossonera per la gestione del giovane attaccante classe 2008 da parte di Rúben Amorim.

Il talento italiano sta trovando pochissimo spazio alla corte del tecnico portoghese, che pure aveva voluto fortemente la sua conferma in rosa promuovendolo al ruolo di unico vice-Gonçalo Ramos in questa prima parte di stagione. Nonostante le rassicurazioni sul minutaggio, Camarda è sempre partito dalla panchina, raccogliendo soltanto una piccola manciata di minuti nelle prime sette partite stagionali del Milan.

Nel frattempo, Gonçalo Ramos è sempre stato schierato da titolare e rischia di arrivare alla seconda parte di stagione con troppi minuti sulle gambe, a fronte di un Milan che non sembra avere un’alternativa di rilievo all’attaccante portoghese. Se la gestione di Camarda non dovesse cambiare da qui al mercato di gennaio, non sono da escludere colpi di scena ed eventuali partenze: il giovane attaccante potrebbe infatti cercare maggiore spazio altrove.

Il ciclo di partite che attende i rossoneri da qui alla prossima sosta per le nazionali dirà molto sul suo futuro. Se, a partire dalla sfida di Europa League contro il Salisburgo, dovesse iniziare a trovare minutaggio e continuità, Camarda potrebbe entrare stabilmente nelle rotazioni della rosa e conquistare finalmente un posto da protagonista nel Milan.