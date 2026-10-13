Arriva Carvajal a zero, è ufficiale: niente Serie A

Il laterale spagnolo ha trovato finalmente squadra, ecco dove giocherà nel corso di questa stagione.

Si era parlato anche di un possibile approdo in Serie A, più precisamente al Bologna o al Milan, ma alla fine Daniel Carvajal Ramos Do Santos Cerveca giocherà nel campionato spagnolo quest’anno.

L’ex Real Madrid, infatti, indosserà la maglia del Getafe come annunciato in un comunicato ufficiale: “Il Getafe CF ha raggiunto un accordo con Dani Carvajal, legandolo al club azulón fino al 30 giugno 2027. Nazionale spagnolo con 51 presenze e una lunga carriera ai massimi livelli, Carvajal inizia un nuovo capitolo del suo percorso sportivo nella zona sud di Madrid. Nel corso della sua carriera, Dani Carvajal ha conquistato un palmarès di 29 titoli tra la prima squadra del Real Madrid e la nazionale spagnola, tra cui sei UEFA Champions League e il Campionato Europeo 2024 con la Spagna.Il terzino destro spagnolo inaugura questa nuova fase con gli azulones, portando in squadra esperienza e leadership. Il Getafe CF dà il benvenuto a Dani Carvajal e gli augura grandi successi in questo nuovo capitolo. Benvenuto al Coliseum, Dani!“.