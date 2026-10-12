Milan, intervento chirurgico e stop di 4 mesi: che tegola

Pessime notizie per l’allenatore Amorim e per tutti i tifosi rossoneri, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il Milan non va oltre il pareggio sul campo del Sassuolo in una delle gare più attese della sesta giornata di campionato. I rossoneri perdono così ulteriore terreno in classifica e adesso il primo posta dista addirittura 4 punti.

C’è, però, un’altra pessima notizia per il tecnico Amorim e per tutti i tifosi rossoneri. L’infortunio occorso ad Alexis Saelemaekers è infatti più grave del previsto e – secondo quando riferito in queste ore da “fantacalcio.it” – l’esterno belga si sottoporrà presto a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal campo per un periodo di circa 4 mesi.

Una notizia devastante per il Milan in un momento cruciale della stagione come questo.