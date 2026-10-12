Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Milan, intervento chirurgico e stop di 4 mesi: che tegola

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Pessime notizie per l’allenatore Amorim e per tutti i tifosi rossoneri, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Il Milan non va oltre il pareggio sul campo del Sassuolo in una delle gare più attese della sesta giornata di campionato. I rossoneri perdono così ulteriore terreno in classifica e adesso il primo posta dista addirittura 4 punti.

Alexis Saelemaekers
Saelemaekers (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è, però, un’altra pessima notizia per il tecnico Amorim e per tutti i tifosi rossoneri. L’infortunio occorso ad Alexis Saelemaekers è infatti più grave del previsto e – secondo quando riferito in queste ore da “fantacalcio.it” – l’esterno belga si sottoporrà presto a un intervento chirurgico che lo terrà lontano dal campo per un periodo di circa 4 mesi

Una notizia devastante per il Milan in un momento cruciale della stagione come questo.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 779 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
6022

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

2 / 7

Da quale club la Juventus acquistò Zinedine Zidane nel 1996?

3 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

5 / 7

Quale squadra rimontò il Barcellona vincendo 3-0 all'Olimpico nella Champions League 2017/18?

6 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

7 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 16%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie