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Juve, nome inaspettato per la porta: è un pupillo di Ancelotti

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I bianconeri cercano con insistenza un nuovo numero uno, ecco l’ultima idea di Carnevali in vista della prossima stagione. 

Guglielmo Vicario sarà riscattato sicuramente dal Tottenham, ma la Juventus resta comunque vigile sul mercato per prendere un altro portiere in vista della prossima stagione. L’infortunio occorso a Grabara è un campanello d’allarme importante per i bianconeri che, dunque, hanno la necessità di muoversi nonostante l’arrivo dello svincolato Neto.

Juventus, strada in salita per Balde
Giovanni Carnevali, Ceo della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Simone Gervasio11 ott

L’ultima idea per la porta – secondo quanto riportato da “Tuttosport” – sarebbe il brasiliano Pedro Morisco, classe 2004 di proprietà del Coritiba. Si tratta di un portiere alto 191 centimetri, molto abile con i piedi e reattivo tra i pali: il ct del Brasile, Carlo Ancelotti, lo stima tantissimo e lo ha già  schierato titolare nell’amichevole con l’India vinta 4-0.

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