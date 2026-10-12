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Milan, proposta la rescissione a Bondo: la risposta del centrocampista

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Il Milan è molto attivo sul fronte del calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate che le uscite.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

In attesa di intervenire sulla rosa in vista del mercato di gennaio – con l’arrivo previsto di un difensore centrale e di un attaccante – il club rossonero sta valutando i rinnovi contrattuali e un possibile addio anticipato, rispetto alla finestra di mercato di inizio 2027.

Il Milan ha proposto la rescissione del contratto a Warren Bondo, centrocampista francese che non rientra nei piani di Rúben Amorim.

La proposta non è stata accettata dal calciatore ex Monza, che è quindi tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Pur non facendo parte dei progetti tecnici dell’allenatore, il giocatore si allenerà con la squadra in attesa della sessione invernale di calciomercato di gennaio, durante la quale cercherà una nuova sistemazione che possa garantirgli spazio e continuità.

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