Inter, ci siamo: un top assoluto firma fino al 2030

Aggiornamenti importanti in casa nerazzurra in vista del futuro: il tecnico Cristian Chivu può esultare.
L’Inter asfalta anche il Parma nel match valido per la sesta giornata di Serie A e consolida il primato in classifica in compagnia della Lazio di Gattuso. La Roma, invece, scivola a due lunghezze di distanza dopo il pareggio ottenuto sul campo del Como.
Le buone notizie per Cristian Chivu, però, non sono finite. L’allenatore nerazzurro infatti potrà contare sul fondamentale contributo di Federico Dimarco ancora per diverse stagioni.
L’attuale accordo prevede già un’opzione unilaterale che permetterebbe all’Inter di prolungare automaticamente il contratto fino al 2028 ma – secondo “La Gazzetta dello Sport” – le parti sarebbero al lavoro per rinnovare fino al 30 giugno 2030. Una splendida notizia per tutto il popolo di fede nerazzurra.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 785 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?