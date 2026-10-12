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Juve, nome da urlo per la fascia sinistra: può arrivare a gennaio

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La società bianconera è alla ricerca di un nuovo innesto sulle corsie laterali, ecco cosa sta succedendo. 

La Juventus riabbraccia Andrea Cambiaso dopo un lungo periodo di stop. Il laterale classe 2000 ha finalmente smaltito il problema alla caviglia ed è tornato a disposizione di Luciano Spalletti in un momento cruciale della stagione come questo.

Tagliafico esulta con un compagno
Tagliafico (Ansa) – calciomercato.it

In ogni caso, la società di corso Galileo Ferraris continua a sondare il calciomercato con l’obiettivo di regalare un nuovo laterale mancino a Spalletti: secondo quanto evidenziato da ‘Tuttosport’, il nome in cima alla lista dei desideri della Juve sarebbe quello di Nicolas Tagliafico del Lione, che è stato a un passo dal trasferimento in bianconero in estate ma il suo approdo a Torino è stato alla fine bloccato dalla mancata cessione di Cabal all’Atalanta. Se ne riparlerà sicuramente a gennaio, quando la Juve conta di chiudere definitivamente l’affare Tagliafico.

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