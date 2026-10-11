Infortunio Gabbia, ansia Milan: nuova tegola per Amorim

Non c’è solo il pareggio in casa del Sassuolo a lasciare l’amaro in bocca al Milan. I rossoneri, infatti, devono fare i conti con l’infortunio di Gabbia.
Il centrale rossonero, tornato titolare dopo tanto tempo, è uscito per un infortunio che appare serio al ventesimo della sfida contro i neroverdi.
Nella giornata di domani dovrebbero arrivare gli esami di rito per capire l’entità dell’infortunio, ma la sensazione è che il classe 1999 dovrà restare fuori ancora per diverso tempo in questa prima parte di campionato.
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