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Juve, bocciatura definitiva per Zhegrova: clamoroso annuncio

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L’esterno d’attacco kosovaro ha giocato un ottimo secondo tempo nella sfida di ieri sera sul campo del Cagliari. 

Ancora una volta ha cambiato l’inerzia della gara con il suo ingresso in campo. Edon Zhegrova attraversa un grandissimo momento di forma e, dopo la doppietta realizzata lo scorso 13 settembre contro il Sassuolo, disputa un’altra gara super contro il Cagliari nel posticipo serale della sesta giornata di Serie A .

Zhegrova
Edon Zhegrova (Ansa Foto) – calciomercato.it

C’è, però, qualcuno che continua a criticare l’esterno d’attacco della Juventus. Si tratta di Lele Adani che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni negli studi della Rai subito dopo il fischio finale della gara contro il Cagliari: “Oggi il calcio è abbastanza fluido e il problema più grande è avere dei limiti. Zhegrova è un giocatore da mezz’ora, ma alla Juve possono esserci questi calciatori? Ci vogliono giocatori che siano pronti a fare i titolari, non giocatori capaci di incidere soltanto per 30 minuti. Zhegrova è un calciatore funzionale per il sesto posto“.

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