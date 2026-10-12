Chi dopo Donnarumma in nazionale: vice e futuro in porta, la situazione

Gianluigi Donnarumma è il portiere titolare della Nazionale azzurra per il presente e per il futuro.
Non mancano però i nomi per la porta della formazione di Roberto Mancini, sia per il ruolo di vice sia per il futuro della Nazionale italiana.
Guglielmo Vicario al momento rappresenta il vice di Gianluigi Donnarumma per quello che riguarda l’Italia, con Marco Carnesecchi dell’Atalanta che tenta di scalare gerarchie e diventare il numero 12 degli azzurri.
Nel giro della Nazionale italiana c’è anche Alex Meret, tornato titolare al Napoli con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dei partenopei. In vista di novembre potrebbe arrivare la convocazione per il classe 1997. Spazio in ottica futura anche per Elia Caprile del Cagliari, autore di una buona prima parte di stagione con i rossoblù.
In futuro, dopo l’Europeo dell’Under 21, ci sarà spazio anche per Lorenzo Palmisani del Frosinone, finito anche nel mirino della Juventus per la prossima stagione. I portieri del futuro potrebbero essere Pessina del Bologna e Martinelli della Fiorentina, ora in prestito all’Avellino.
Possibili convocazioni anche per Provedel dell’Inter, nel caso in cui dovesse trovare spazio agli ordini di Chivu, e per Falcone del Lecce, ormai da tempo decisivo per la squadra salentina.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 777 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?