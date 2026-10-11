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Voti Sassuolo-Milan 1-1, prova opaca dei rossoneri: la squadra di Amorim frena

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Il Milan non va oltre l’1-1 in casa del Sassuolo e vede allontanarsi la testa della classifica, ora a quattro punti. 

Ruben Amorim
I voti di Sassuolo-Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Rossoneri in vantaggio grazie alla rete di Rabiot nella ripresa, ma è Odenthal a trovare il pareggio con una mischia in area di rigore. Andiamo a vedere i voti della sfida.

SASSUOLO (4-3-3): Muric 6; Van der Brempt 6 (79′ Cinquegrano sv), Caleta-Car 6, Leysen 6 (26′ Odenthal 7), Doig 6; Adzic 6 (60′ Thorstvedt 6), Matic 6,5 (79′ Lipani sv), Bakola 6,5; Berardi 6, Esposito 5,5 (60′ Bowie 6,5), Laurienté 6. Allenatore Aquilani.
MILAN (4-4-1-1): Maignan 6,5; Gila 6,5, Gabbia 5,5 (20′ De Winter 6), Pavlovic 6, Estupinan 5 (46′ Modric 6,5); Chukwueze 5,5 (85′ Hutchinson sv), Musah 5,5 (78′ Jashari sv), Rabiot 7, Moreira 6,5; Pulisic 5 (78′ Cisse sv); Ramos 5,5. Allenatore Amorim
MARCATORI: Rabiot, Odenthal
AMMONITI: Estupinan, De Winter, Pavlovic, Ramos, Thorstvedt

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