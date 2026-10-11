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Voti Como-Roma, le pagelle della sfida: bene Gollini, delude Malen

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Si è appena concluso il big match della sesta giornata di Serie A, ecco com’è andata allo stadio “Giuseppe Sinigaglia”.

È appena finita la gara più attesa della sesta giornata di Serie A tra Como e Roma: 0-0 il risultato al termine di una gara vibrante, giocata bene da entrambe le parti.

Como, Nico Paz erede di Messi
Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it

I giallorossi salgono così al secondo posto in classifica a quota 14 punti, a due lunghezze di distanza dall’Inter capolista.

Como-Roma, tabellino e voti

COMO-ROMA 0-0

COMO: Butez 6; Couto 6 (88′ Kempf sv), Ramon 6,5, Chalobah 6, Kaiki 6,5; Da Cunha 6,5 (78′ Baturina sv), Perrone 6 (88′ Milla sv); Diao 6 (88′ Addai sv), Nico Paz 6, Caqueret 6 (66′ Rodriguez 5,5); Douvikas 5,5. All. Fabregas 6

ROMA: Gollini 6,5; Mancini 6, Ndicka 6,5, Hermoso 6 (60′ Balerdi 6); Molina 6 (82′ Rensch sv), De Roon 5,5, Konè 6 (89′ Pisilli sv), Wesley 5,5; Pellegrini 6 (46′ Soulé 5,5), Dybala 6 (89′ Lulli sv), Malen 4,5. All. Gasperini 6

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