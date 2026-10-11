Sassuolo-Milan, Amorim perde pezzi: non è stato convocato

Cresce l’attesa per la gara che vedrà affrontarsi neroverdi e rossoneri questo pomeriggio alle ore 18,00.

Tra le gare più interessanti del sesto turno di campionato figura sicuramente quella che metterà di fronte Sassuolo e Milan oggi alle ore 18,00. I rossoneri hanno sconfitto il Lecce tra le mura amiche prima della sosta e non voglio di certo fermarsi qui, ma Berardi e compagni hanno già dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Emergenza in casa rossonera, dove Amorim deve rinunciare anche a Pietro Terracciano oltre ad Alexis Saelemaekers: il terzo portiere non è stato convocato a causa di alcuni problemi fisici accusati nelle ultime ore e al suo posto ci sarà il giovanissimo Leo Bouyer, estremo difensore francese classe 2008.

Recuperato, invece, Pervis Estupinan che è partito insieme al resto della squadra e che tornerà sicuramente utile ad Amorim in questa delicatissima trasferta sul campo del Sassuolo.