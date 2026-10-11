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Juve, maledizione infortuni: nuovo stop in attacco

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Emergenza totale in casa bianconera, ecco chi è l’ultimo elemento della rosa di Spalletti a fermarsi. 

È un inizio di stagione davvero sfortunato per la Juventus, costretta a far fronte a un’emergenza infortuni senza precedenti. Un bel problema per Luciano Spalletti, che è atteso da un vero e proprio tour de force tra campionato e Champions nelle prossime settimane .

Milik esulta
Milik (Ansa) – Calciomercato.it

L’ultimo a fermarsi in casa bianconera è Arkadiusz Milik che ha subito l’ennesimo infortunio di questi sfortunatissimi mesi: l’attaccante polacco – secondo quanto riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – avrebbe infatti rimediato un nuovo affaticamento muscolare e sarà costretto a tornare ai box. Milik non è stato inserito nella lista della Juventus per il campionato e nemmeno in quella per l’Europa League, per cui potrà disputare solo le gare di Coppa Italia.

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