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Infortunio Calhanoglu, le ultimissime in casa Inter: c’è apprensione

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Cristian Chivu col fiato sospeso per le condizioni del centrocampista turco, ecco le ultimissime. 

L’Inter è un rullo compressore. La squadra allenata da Chivu strapazza anche il Parma nell’anticipo della sesta giornata di Serie A e allunga al comando della classifica: decidono le reti di Sucic, Calhanoglu e Thuram. A preoccupare, però, sono proprie le condizioni fisiche del centrocampista turco che al minuto 61 ha lasciato il campo ed è stato sostituito da Stankovic.

Hakan Calhanoglu
Calhanoglu (Ansa Foto) – calciomercato.it

Calhanoglu ha rimediato una botta al ginocchio sinistro e nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti del caso per fare luce sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero. A questo punto, appare davvero improbabile un recupero del calciatore turco per la sfida di Champions League contro il Club Brugge martedì 13 ottobre. 

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