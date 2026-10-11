Infortunio Calhanoglu, le ultimissime in casa Inter: c’è apprensione

Cristian Chivu col fiato sospeso per le condizioni del centrocampista turco, ecco le ultimissime.

L’Inter è un rullo compressore. La squadra allenata da Chivu strapazza anche il Parma nell’anticipo della sesta giornata di Serie A e allunga al comando della classifica: decidono le reti di Sucic, Calhanoglu e Thuram. A preoccupare, però, sono proprie le condizioni fisiche del centrocampista turco che al minuto 61 ha lasciato il campo ed è stato sostituito da Stankovic.

Calhanoglu ha rimediato una botta al ginocchio sinistro e nelle prossime ore si sottoporrà agli accertamenti del caso per fare luce sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero. A questo punto, appare davvero improbabile un recupero del calciatore turco per la sfida di Champions League contro il Club Brugge martedì 13 ottobre.