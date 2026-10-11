Futuro Romano, c’è l’annuncio: Juventus e Inter avvisate

Il centrocampista della Nazionale italiana è finito nel mirino di alcune delle principali compagini di Serie A.

Si chiama Alessandro Romano una della più grandi sorprese di questo inizio di stagione. Il centrocampista del Cagliari ha fatto il suo debutto con la Nazionale italiana di Mancini ed è finito nel mirino di alcune delle principali compagini di Serie A, tra cui Juve e Inter.

Adesso, però, il direttore sportivo del Cagliari, Pietro Accardi, fa chiarezza sul futuro del calciatore in un’intervista a ‘Tuttosport’: “Romano è un giocatore che sta iniziando a destare tanto interesse, come è normale che sia per un classe 2006 con le sue qualità e con ancora ampi margini di miglioramento. Per me può raggiungere i livelli di Nicolò Barella. Interesse di Juve e Inter? Nessuno di noi sta pensando di privarsi a gennaio di un pezzo così pregiato. Siamo la settima squadra d’Italia per numero di tifosi, di conseguenza tutti noi sappiamo che responsabilità che abbiamo nei confronti della nostra gente“. Pessime notizie, dunque, per i bianconeri e i nerazzurri che seguono con grande attenzione la crescita di Romano.