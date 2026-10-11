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Conte può tornare davvero, pronto il ribaltone in panchina: la situazione | CM

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L’allenatore leccese si appresta a tornare in panchina, ecco cosa sta succedendo in queste ore. 

Sogno un club che ha perso di vista la propria storia“. Parlava così Antonio Conte qualche giorno fa quando gli sono state fatte delle domande sul suo futuro e alla fine quel club potrebbe essere il Manchester United, che si fa raggiungere in extremis dal Tottenham nel big match della sesta giornata di Premier League e scivola al dodicesimo posto in classifica con appena 6 punti.

Conte in conferenza stampa
Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo alcune informazioni raccolte proprio in queste ore dalla nostra redazione, la dirigenza dei Red Devil starebbe seriamente pensando di esonerare Michael Carrick e di affidarsi al tecnico leccese che, dunque, farebbe ritorno in Inghilterra dopo le esperienze alla guida del Chelsea (2016-2018) e del Tottenham (2021-2023). 

Conte accetterebbe volentieri un’eventuale chiamata del Manchester United e la trattativa potrebbe entrare nel vivo già all’inizio della prossima settimana: seguiremo con grandissima attenzione l’evolversi della vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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