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Cinque under 21 verso il salto in nazionale maggiore: Mancini ha scelto

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Roberto Mancini inizia a pensare all’Italia del futuro e cinque calciatori della Nazionale Under 21 possono fare il salto nella Nazionale maggiore in ottica futura.

Roberto Mancini
Mancini (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il CT dell’Italia Roberto Mancini ha messo nel mirino alcuni gioielli della formazione di Silvio Baldini.

Lorenzo Palmisani potrebbe presto diventare uno dei quattro portieri a disposizione di Roberto Mancini nella Nazionale maggiore. L’estremo difensore del Frosinone sta facendo molto bene in questa prima parte di stagione e potrebbe prendere il posto che durante le convocazioni di settembre è stato di Pessina del Bologna.

A centrocampo ci sarà sicuramente spazio per Ndour della Fiorentina e Pisilli della Roma, che già in passato ha vestito la maglia azzurra della Nazionale maggiore. I due stanno vivendo un ottimo momento con l’Under 21 e dalla prossima estate faranno parte del progetto di Roberto Mancini per Euro 2028 e per la corsa ad un posto nel Mondiale.

Piace molto anche Raimondo del Frosinone, in realtà di proprietà del Bologna, che sta facendo bene con la squadra di Alvini. Roberto Mancini potrebbe tenerlo in considerazione in vista della prossima stagione nel caso in cui dovesse confermare quanto di buono fatto vedere finora con la maglia della squadra laziale.

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