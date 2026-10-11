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50 milioni di aumento di capitale: doppio colpo in arrivo

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Il Milan si prepara ad essere protagonista in occasione del calciomercato invernale con due colpi in arrivo in casa rossonera.

Cardinale Milan
Gerry Cardinale – Ansa Foto – Calciomercato.it

Gerry Cardinale ha fatto un aumento di capitale da 50 milioni di euro nella società rossonera che saranno destinati al mercato di gennaio per rinforzare la rosa a disposizione di Ruben Amorim.

Uno degli obiettivi è quello di trovare un difensore centrale che possa completare il reparto difensivo e Gonçalo Inacio dello Sporting resta il primo obiettivo della squadra rossonera con Kim e Tiago Gabriel in seconda battuta.

Piace molto anche Endrick del Real Madrid per quello che riguarda l’attacco con il calciatore brasiliano che avrebbe già dato l’ok al trasferimento in rossonero e il Milan convinto di voler chiudere l’affare in prestito con diritto di riscatto dalle Merengues.

Un Milan che quindi vuole fare sul serio, vuole rinforzare la rosa per non perdere quella Champions League sfumata all’ultima giornata durante la scorsa stagione. erto Mancini potrebbe tenerlo in considerazione in vista della prossima stagione nel caso in cui dovesse confermare quanto di buono fatto vedere finora con la maglia della squadra laziale.

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