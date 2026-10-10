Pagelle Napoli-Frosinone 3-0, voti e tabellino della partita

Il Napoli vince contro il Frosinone e si rilancia in classifica fermando la corsa dei ciociari che vengono raggiunti in classifica proprio dagli uomini di Allegri.
De Bruyne su rigore e successivamente Noa Lang regalano il successo agli uomini di Massimiliano Allegri che accorciano sulle prime posizioni della classifica. Nel finale ancora De Bruyne regala il definitivo 3-0 ai partenopei. Partita complicata per il Frosinone che non riesce a far vedere quanto di buono mostrato nelle prime uscite stagionali.
NAPOLI (3-4-2-1): Meret 6; Rafa Marin 6.5, Rrahmani 6.5, Badiashile 6; Di Lorenzo 6.5, Lobotka 6 (72′ Gilmour 6), De Bruyne 8, Spinazzola 6 (81′ Politano sv); Neres 6.5 (61′ McTominay 6), Hojlund 5.5 (61′ Lucca 5.5), Lang 7 (72′ Giovane 6.5). Allenatore Allegri
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani 6; Oyono 5.5, Calvani 5.5, Cittadini 5, Bracaglia 5.5 (77′ Cichella sv); Calò 6, Masini 5 (46′ Terzic 5.5); Ghedjemis 5.5 (64′ Fini 6), Schmid 6 (84′ Zerbin sv), Kvernadze 5.5; Raimondo 5 (64′ Bobcek 5.5). Allenatore Alvini
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