Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Allegri lo fa fuori

Cresce l’attesa in vista della gara che si disputerà questa sera alle ore 20:45, ecco le ultime di formazione.
Ci siamo. Questa sera, alle ore 20:45, il Napoli di Allegri ospita il Frosinone in una delle sfide più attese della sesta giornata di campionato. Gli azzurri vogliono tornare al successo dopo il pareggio ottenuto sul campo della Fiorentina prima della sosta per le Nazionali, mentre gli ospiti hanno sconfitto il Como di Fabregas nell’ultima gara.
Allegri si affida a Di Lorenzo e Spinazzola come terzini, mentre in attacco agiranno Neres e Lang, con Politano non al meglio che si accomoderà almeno inizialmente in panchina. Torna McTominay, ma avrà 20-30 minuti come annunciato dal tecnico del Napoli in conferenza stampa. Ecco le probabili formazioni:
NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Marín, Spinazzola; Gilmour, Lobotka; Neres, De Bruyne, Lang; Hojlund. All. Allegri
FROSINONE (4-2-3-1): Palmisani, Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia, Masini, Calò, Ghedjemis, Schmid, Kvernadze, Bobcek. All. Alvini
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 759 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?