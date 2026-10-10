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Milan, nuovo assalto a Gonçalo Inacio: le cifre dell’affare

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La società rossonera vuole regalare a tutti i costi il centrale portoghese al tecnico Amorim.

Si chiama Gonçalo Bernardo Inacio l’oggetto dei desideri del Milan in vista del prossimo anno. Il difensore classe 2001 dello Sporting Lisbona e della nazionale portoghese è un pupillo di Amorim e, proprio per questo motivo, la dirigenza rossonera è al lavoro per accontentare il suo allenatore.

Ruben Amorim
Amorim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il Milan – stando a quando riferito oggi da ‘La Gazzetta dello Sport’ – tornerà alla carica già a gennaio dopo averci provato già nel corso dell’ultima sessione estiva di calciomercato: lo Sporting ha tutta l’intenzione di trattenere Inacio, ma di fronte a un’offerta di 40 milioni di euro le carte in tavola potrebbero cambiare e la trattativa con il Milan entrerebbe immediatamente nel vivo. Attenzione, dunque, alla pista Inacio-Milan che rischia di accendersi nuovamente nelle prossime settimane.

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