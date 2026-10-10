Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, tutto deciso: arriverà a titolo definitivo per 10 milioni totali

Foto dell'autore

Bianconeri già al lavoro in vista della prossima stagione, ecco la strategia di Carnevali e Massara. 

Sono bastate pochissime giornate per convincere la Juventus a esercitare il riscatto di Guglielmo Vicario al termine della stagione in corso. Il portiere proveniente dal Tottenham ha già convinto tutti e, a questo punto, la società bianconera ha tutta l’intenzione di trattenerla a lungo a Torino.

Vicario in azione contro il Parma
Guglielmo Vicario (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Vicario si trasferirà alla Juventus a titolo definitivo per una cifra complessiva di 10 milioni di euro (8 di base fissa più 2 di bonus) e sarà protagonista in bianconero ancora per diverse stagioni: in ogni caso, Carnevali e Massara hanno in mente di regalare un altro portiere di prospettiva a Spalletti e il principale indiziato ad approdare alla Continassa rimane il giovanissimo Lorenzo Palmisani, reduce da un inizio di stagione davvero straordinario con la casacca del Frosinone. 

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 763 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5986

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

5 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 16%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie