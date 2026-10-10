Juve, tutto deciso: arriverà a titolo definitivo per 10 milioni totali

Bianconeri già al lavoro in vista della prossima stagione, ecco la strategia di Carnevali e Massara.
Sono bastate pochissime giornate per convincere la Juventus a esercitare il riscatto di Guglielmo Vicario al termine della stagione in corso. Il portiere proveniente dal Tottenham ha già convinto tutti e, a questo punto, la società bianconera ha tutta l’intenzione di trattenerla a lungo a Torino.
Vicario si trasferirà alla Juventus a titolo definitivo per una cifra complessiva di 10 milioni di euro (8 di base fissa più 2 di bonus) e sarà protagonista in bianconero ancora per diverse stagioni: in ogni caso, Carnevali e Massara hanno in mente di regalare un altro portiere di prospettiva a Spalletti e il principale indiziato ad approdare alla Continassa rimane il giovanissimo Lorenzo Palmisani, reduce da un inizio di stagione davvero straordinario con la casacca del Frosinone.
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