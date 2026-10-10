Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Dieci nuovi nomi in vista di novembre, Mancini prepara nuove sorprese tra i convocati

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Conclusa la maxi sosta per le partite della nazionale, Roberto Mancini è al lavoro per la lista dei convocati in vista delle sfide di novembre.

Roberto Mancini
Mancini pensa ai convocati di novembre (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’Italia affronterà la Francia in casa e il Belgio in trasferta per due partite fondamentali nella corsa alla qualificazione dei quarti di finale di Nations League.

Per le convocazioni in vista delle partite di novembre in programma il 12 e il 15 del prossimo mese, Roberto Mancini sta pensando a diverse novità per la squadra azzurra. Sono dieci i volti nuovi che potremmo vedere in campo rispetto alle uscite precedenti: Federico Di Marco e Bryan Cristante saranno convocati avendo recuperato dai loro infortuni.

Spazio anche a Nicolò Zaniolo che ha dovuto abbandonare il ritiro per infortunio. Occhi puntati su Palestra, pronto a recuperare dall’infortunio che ne sta condizionando la prima parte di stagione. Ci saranno anche tre calciatori della nazionale Under 21 che hanno conquistato l’accesso all’Europeo di categoria battendo la Polonia per 6 a 2. Tra questi spazio a Cisse, Pisilli e Ndour. Occhio anche alle possibili convocazioni di Orsolini e Zaccagni, oltre a Retegui che sta recuperando la migliore condizione.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 757 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5971

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

2 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

7 / 7

Qual è il recordman di gol in Serie B con 144 reti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie