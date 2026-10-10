Dieci nuovi nomi in vista di novembre, Mancini prepara nuove sorprese tra i convocati

Conclusa la maxi sosta per le partite della nazionale, Roberto Mancini è al lavoro per la lista dei convocati in vista delle sfide di novembre.

L’Italia affronterà la Francia in casa e il Belgio in trasferta per due partite fondamentali nella corsa alla qualificazione dei quarti di finale di Nations League.

Per le convocazioni in vista delle partite di novembre in programma il 12 e il 15 del prossimo mese, Roberto Mancini sta pensando a diverse novità per la squadra azzurra. Sono dieci i volti nuovi che potremmo vedere in campo rispetto alle uscite precedenti: Federico Di Marco e Bryan Cristante saranno convocati avendo recuperato dai loro infortuni.

Spazio anche a Nicolò Zaniolo che ha dovuto abbandonare il ritiro per infortunio. Occhi puntati su Palestra, pronto a recuperare dall’infortunio che ne sta condizionando la prima parte di stagione. Ci saranno anche tre calciatori della nazionale Under 21 che hanno conquistato l’accesso all’Europeo di categoria battendo la Polonia per 6 a 2. Tra questi spazio a Cisse, Pisilli e Ndour. Occhio anche alle possibili convocazioni di Orsolini e Zaccagni, oltre a Retegui che sta recuperando la migliore condizione.