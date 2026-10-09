Non solo Juventus: doppietta italiana per Bruno Fernandes

Bruno Fernandes non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Manchester United e il suo nome ormai da settimane è stato accostato anche alla Juventus. Il contratto del portoghese è in scadenza il 30 giugno del 2027, ma sul contratto esiste un’opzione di rinnovo automatico fino al 2028.
Il club inglese, tuttavia, sta provando a trovare un’intesa fino al 2029, ma la trattativa secondo varie fonti inglesi è lontana dal rettilineo finale, al punto che la situazione del 32enne continua ad essere monitorata da diversi club.
Oltre ai bianconeri, secondo Ekrem Konur anche il Milan resta sulle tracce del capitano dello United, anche se, viste le richieste finanziarie dell’ex Udinese e Sampdoria, la pista più percorribile al momento resta quella che conduce al Galatasaray, pronto a tornare alla carica dopo l’affondo fallito la scorsa estate.
Quanto ne sai davvero di calcio?
Solo 741 utenti
hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?