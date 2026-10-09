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Non solo Juventus: doppietta italiana per Bruno Fernandes

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Bruno Fernandes non ha ancora raggiunto l’accordo per il rinnovo con il Manchester United e il suo nome ormai da settimane è stato accostato anche alla Juventus. Il contratto del portoghese è in scadenza il 30 giugno del 2027, ma sul contratto esiste un’opzione di rinnovo automatico fino al 2028.

Il club inglese, tuttavia, sta provando a trovare un’intesa fino al 2029, ma la trattativa secondo varie fonti inglesi è lontana dal rettilineo finale, al punto che la situazione del 32enne continua ad essere monitorata da diversi club.

Bruno Fernandes applaude i tifosi dello United
Non solo Juventus: doppietta italiana per Bruno Fernandes (Ansa Foto) – calciomercato.it

Oltre ai bianconeri, secondo Ekrem Konur anche il Milan resta sulle tracce del capitano dello United, anche se, viste le richieste finanziarie dell’ex Udinese e Sampdoria, la pista più percorribile al momento resta quella che conduce al Galatasaray, pronto a tornare alla carica dopo l’affondo fallito la scorsa estate.

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