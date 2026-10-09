Nico Gonzalez-Juventus: firma e ufficialità del nuovo accordo

Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del nazionale argentino: il comunicato ufficiale del club bianconero

Dopo la firma delle scorse ore, arriva anche l’ufficialità: Nico Gonzalez prolunga il suo contratto con la Juventus.

Il nazionale argentino ha rinnovato infatti l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ per un’altra stagione: la nuova scadenza adesso è fissata al 30 giugno 2030 come ufficializzato questo pomeriggio dal club bianconero. Il 28enne giocatore percepirà un ingaggio intorno ai 4 milioni netti tra parte fissa e bonus.

Calciomercato Juve, Nico Gonzalez rinnova fino al 2030

Da esubero di lusso a perno della Juve di Spalletti: situazione ribaltata rispetto ai mesi scorsi, quando Nico Gonzalez sembrava vicino all’addio definitivo dopo il prestito (senza riscatto) all’Atletico Madrid.

Il jolly argentino a inizio estate era dato nuovamente in partenza, poi invece ha convinto dirigenza e tecnico a concedergli una nuova chance. Spalletti è un estimatore dell’ex Fiorentina, che in questa prima parte di stagione si sta rivelando un tassello fondamentale per la Juventus.

Per Nico Gonzalez finora 2 reti tra campionato ed Europa League in 5 presenze stagionali.