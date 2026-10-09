Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Milan, spunta Benatia per il ruolo di direttore sportivo: l’annuncio

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Spunta il nome di Medhi Benatia per il ruolo di direttore sportivo al Milan con l’ex difensore di Juventus e Roma che ha lavorato al Marsiglia.

Medhi Benatia
Benatia possibile direttore sportivo del Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Classe 1987, il dirigente marocchino è un profilo che piace in casa rossonera e, secondo quanto affermato da Matteo Moretto, avrebbe già dato la disponibilità a lavorare con il Milan in ottica futura.

“Benatia ha già dato grande disponibilità al Milan qualora dovesse arrivare la chiamata. La società rossonera sta proseguendo con i suoi casting e vedremo cosa deciderà”.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 741 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5774

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è la squadra del centro-sud che ha vinto più scudetti?

2 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

3 / 7

Quale ex difensore dell'Inter ha un gemello meno famoso anch'egli calciatore?

 

4 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia della Serie A?

5 / 7

Qual è la squadra italiana che conta la miglior media spettatori allo stadio lo scorso anno?

6 / 7

Chi è il miglior marcatore di sempre della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 16%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie