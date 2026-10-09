Milan, spunta Benatia per il ruolo di direttore sportivo: l’annuncio

Spunta il nome di Medhi Benatia per il ruolo di direttore sportivo al Milan con l’ex difensore di Juventus e Roma che ha lavorato al Marsiglia.

Classe 1987, il dirigente marocchino è un profilo che piace in casa rossonera e, secondo quanto affermato da Matteo Moretto, avrebbe già dato la disponibilità a lavorare con il Milan in ottica futura.

“Benatia ha già dato grande disponibilità al Milan qualora dovesse arrivare la chiamata. La società rossonera sta proseguendo con i suoi casting e vedremo cosa deciderà”.