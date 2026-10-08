Gasperini apre a un ritorno all’Atalanta: “Non lo escludo”

Gian Piero Gasperini è protagonista con la Roma in questa Serie A con il tecnico della Roma che sta costruendo un nuovo progetto in giallorosso dopo i tanti anni passati alla guida dell’Atalanta.

Intervistato dal Corriere di Bergamo, il tecnico dei capitolini non ha chiuso a un ritorno alla guida degli orobici in ottica futura: “Mi manca tutto di Bergamo, non ho rimpianti per la scelta fatta, ma provo una profonda nostalgia per una comunità dove mi ero integrato perfettamente”.

Alla domanda su un eventuale ritorno all’Atalanta ha risposto: “Non lo escludo, ho sempre casa lì”.