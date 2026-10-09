Fabregas visionario e Nico Paz erede di Messi: “Ha tutte le carte in regola” | VIDEO CM

Parole al miele per il tecnico spagnolo e il fantasista argentino da parte del Direttore sportivo del Como Ludi

Il Como ormai non è più una sorpresa. I lariani di Cesc Fabregas hanno conquistato uno storico piazzamento in Champions League la scorsa stagione e puntano a restare nell’élite del campionato italiano.

Per il sogno scudetto serve però tempo, come sottolinea il Ds Carlalberto Ludi: “Non ci pensiamo, come l’anno scorso non pensavamo alla Champions. Gli obiettivi si pongono lungo il percorso come dice Fabregas. Vogliamo proseguire nel nostro lavoro e continuare a migliorarci”, le parole del dirigente del Como a margine del ‘Premio Gentleman’ a Milano.

Como, Ludi sul colpo Kean: “Top player italiano”

Domenica al ritorno in campo ci sarà il big match contro la Roma: “Mi aspetto una partita spettacolare. Si affrontano due squadre che hanno una precisa autonomia e allenate da due grandissimi allenatori. Considero la Roma una delle candidate allo scudetto”.

🗣️ #Como – Il Ds #Ludi al Premio Gentleman: “Non pensiamo allo scudetto, come l’anno scorso non pensavamo alla Champions. Gli obiettivi si pongono durante la stagione come dice Fabregas” “Contro la Roma mi aspetto una partita spettacolare, tra due squadre che hanno due grandissimi allenatori. Loro sono tra i candidati per lo scudetto” “Nico Paz erede di Messi nell’Argentina? Me lo auguro anche perché è un ragazzo straordinario. Io sono di parte, ma ha tutte le carte in regola” “Kean è un top player italiano, si sposa perfettamente con quello che cercavamo. Farà le fortune del Como” “Le parole di Baldini? Rispetto la sua opinione, Fabregas è un visionario e ha portato un nuovo modello per il calcio italiano” 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2026

Ludi poi incensa Nico Paz, protagonista anche in nazionale: “Se sarà l’erede di Messi nell’Argentina? Me lo auguro anche perché è un ragazzo straordinario. Io sono di parte: è un signor giocatore e ha tutte le carte in regola”.

Sull’arrivo di Kean nel reparto offensivo: “È un top player italiano e si sposa perfettamente con quello che cercavamo. Sarà fondamentale e farà le fortune del Como”.

Infine sulla querelle con il Ct dell’Under 21 Baldini: “Rispetto la sua opinione e non la commento. Dico soltanto che Fabregas è un visionario e ha portato un nuovo modello per il calcio italiano”.