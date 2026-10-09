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Fabregas visionario e Nico Paz erede di Messi: “Ha tutte le carte in regola” | VIDEO CM

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Parole al miele per il tecnico spagnolo e il fantasista argentino da parte del Direttore sportivo del Como Ludi

Il Como ormai non è più una sorpresa. I lariani di Cesc Fabregas hanno conquistato uno storico piazzamento in Champions League la scorsa stagione e puntano a restare nell’élite del campionato italiano.

Como, Nico Paz erede di Messi
Ludi incensa Nico Paz (Ansa) – Calciomercato.it

Per il sogno scudetto serve però tempo, come sottolinea il Ds Carlalberto Ludi: “Non ci pensiamo, come l’anno scorso non pensavamo alla Champions. Gli obiettivi si pongono lungo il percorso come dice Fabregas. Vogliamo proseguire nel nostro lavoro e continuare a migliorarci”, le parole del dirigente del Como a margine del ‘Premio Gentleman’ a Milano.

Como, Ludi sul colpo Kean: “Top player italiano” 

Domenica al ritorno in campo ci sarà il big match contro la Roma: “Mi aspetto una partita spettacolare. Si affrontano due squadre che hanno una precisa autonomia e allenate da due grandissimi allenatori. Considero la Roma una delle candidate allo scudetto”.

Ludi poi incensa Nico Paz, protagonista anche in nazionale: “Se sarà l’erede di Messi nell’Argentina? Me lo auguro anche perché è un ragazzo straordinario. Io sono di parte: è un signor giocatore e ha tutte le carte in regola”.

Sull’arrivo di Kean nel reparto offensivo: “È un top player italiano e si sposa perfettamente con quello che cercavamo. Sarà fondamentale e farà le fortune del Como”. 

Infine sulla querelle con il Ct dell’Under 21 Baldini: “Rispetto la sua opinione e non la commento. Dico soltanto che Fabregas è un visionario e ha portato un nuovo modello per il calcio italiano”.

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