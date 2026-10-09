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Como-Roma, Gasperini spiazza tutti: clamorosa decisione

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I giallorossi puntano a fare risultato anche contro la squadra di Fabregas, ecco le ultime di formazione. 

Dopo tre settimane di stop per gli impegni delle Nazionali, la Serie A riapre finalmente i battenti con le gare della sesta giornata che si preannunciano avvincenti. Riflettori puntati soprattutto allo stadio “Giuseppe Sinigaglia” dove domenica alle 12,30 Como e Roma si affrontano nel big match di questo turno.

Wesley e Malen si abbracciano dopo un gol
Malen e Wesley (Ansa Foto) – calciomercato.it

Gian Piero Gasperini pensa a una clamorosa novità di formazione contro la squadra allenata da Fabregas: sulla trequarti, infatti, Rodrigo Mora è in vantaggio su Soulé per affiancare Dybala alle spalle dell’unica punta Malen. Una super notizia per l’ex Porto che qualche giorno fa ha messo a segno una splendida rete in rovesciata nel match tra Portogallo e Gibilterra, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei Under 21.

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