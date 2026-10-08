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Triplo obiettivo “azzurro” per la Juventus: tre nazionali nel mirino

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La Juventus pensa già al calciomercato del futuro con i bianconeri che hanno messo nel mirino tre calciatori nel giro della nazionale maggiore.

Spalletti dà indicazioni in panchina
Juve, tre italiani nel mirino (Ansa Foto) – calciomercato.it

La dirigenza bianconera vuole provare a rinforzare la rosa in ottica futura con giocatori italiani per creare quello “zoccolo duro” che in passato hanno costruito le fortune della Juventus.

Da Romano, ora al Cagliari, passando per Doumbia e Ndour, sono diversi i giocatori nel giro della nazionale di Roberto Mancini finiti sul taccuino dei bianconeri. Su Ndour, però, c’è da registrare anche l’interesse del Liverpool.

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