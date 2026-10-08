Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
frosinone calcio
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
monza calcio
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Venezia calcio

Inter, Marotta e Zielinski in coro: “Sogno Triplete e Champions” | VIDEO CM

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Il presidente nerazzurro e il centrocampista polacco fissano gli obiettivi dopo il ‘Double’ della scorsa stagione

Zielinski prima di una partita dell'Inter
Inter, ‘allarme’ infortunio Zielinski: ecco come stanno le cose (AnsaFoto) – Calciomercato.it

L’Inter sogna in grande anche in Europa. I nerazzurri vogliono riscattare la clamorosa uscita di scena nella passata stagione contro il Bodo e ritornare tra le prime della classe anche in campo internazionale.

Dopo il ‘Double’ Scudetto-Coppa Italia, Beppe Marotta alza l’asticella: “Il ‘Triplete’ è un sogno e i sogni possono anche realizzarsi. Intanto ci godiamo quello del 2010: il dovere è quello di fare bene, il diritto quello di sognare”, le parole del presidente nerazzurro durante la premiazione del ‘Premio Gentlemen’.

Zielinski lancia l’Inter: “Possiamo arrivare in fondo in Champions”

Tra i protagonista dell’evento anche Piotr Zielinski, con il polacco che punta l’obiettivo Champions League: “Abbiamo una squadra molto forte, lo abbiamo dimostrato contro il Real Madrid anche se abbiamo perso. La Champions è un sogno e proveremo ad arrivare in fondo”.

L’ex Napoli si sofferma anche sulla corsa scudetto: “Guardiamo a noi stessi e puntiamo a rivincere il campionato. Le avversarie sono tante: Roma, Juve, Napoli, Milan… e ci metto anche il Como”.

Zielinski è diventato un tassello importante per l’Inter dopo una prima stagione in chiaroscuro: “Posso fare ancora meglio e dare tanto per questa squadra. Voglio continuare a vincere dei titoli per l’Inter”.

⚽ QUIZ CALCIOMERCATO.IT

Quanto ne sai davvero di calcio?

Solo 729 utenti hanno superato il 65% di risposte corrette.
Tu riuscirai a fare meglio?

🏆 Serie A 🇮🇹 Nazionale ⭐ Leggende
/7
5737

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Quale squadra ha perso più finali di Coppa Italia?

2 / 7

Quali di queste grandi bandiere del passato hanno in realtà giocato anche con un'altra squadra?

3 / 7

Qual è la squadra che è retrocessa più volte dalla Serie A?

4 / 7

Quale club italiano ha realizzato il Triplete nel 2010?

5 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

6 / 7

Quale italiano ha vinto il Pallone d'Oro più recentemente?

7 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 15%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie