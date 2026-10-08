Inter, Marotta e Zielinski in coro: “Sogno Triplete e Champions” | VIDEO CM

Il presidente nerazzurro e il centrocampista polacco fissano gli obiettivi dopo il ‘Double’ della scorsa stagione

L’Inter sogna in grande anche in Europa. I nerazzurri vogliono riscattare la clamorosa uscita di scena nella passata stagione contro il Bodo e ritornare tra le prime della classe anche in campo internazionale.

Dopo il ‘Double’ Scudetto-Coppa Italia, Beppe Marotta alza l’asticella: “Il ‘Triplete’ è un sogno e i sogni possono anche realizzarsi. Intanto ci godiamo quello del 2010: il dovere è quello di fare bene, il diritto quello di sognare”, le parole del presidente nerazzurro durante la premiazione del ‘Premio Gentlemen’.

🔥 #Inter – Il presidente Beppe #Marotta durante la premiazione del Premio Gentleman: “Il Triplete è un sogno. Intanto ci godiamo quello del 2010: il dovere è quello di far bene, il diritto quello di sognare. I sogni possono anche realizzarsi” 🎥 @giokermusso https://t.co/1ZEtsqzdYi — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2026

Zielinski lancia l’Inter: “Possiamo arrivare in fondo in Champions”

Tra i protagonista dell’evento anche Piotr Zielinski, con il polacco che punta l’obiettivo Champions League: “Abbiamo una squadra molto forte, lo abbiamo dimostrato contro il Real Madrid anche se abbiamo perso. La Champions è un sogno e proveremo ad arrivare in fondo”.

🗣️ #Inter – Piotr #Zielinski al Premio Gentleman: “Abbiamo una squadra molto forte, la Champions è un sogno e proveremo ad arrivare in fondo” “Per lo scudetto guardiamo a noi stessi e speriamo di rivincerlo. Roma, Juve, Napoli e Milan saranno le nostre avversarie, ma ci metto anche il Como” “Posso dare ancora tanto e fare meglio. Voglio continuare a vincere titoli con l’Inter” 🎥 @GiokerMusso — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 7, 2026

L’ex Napoli si sofferma anche sulla corsa scudetto: “Guardiamo a noi stessi e puntiamo a rivincere il campionato. Le avversarie sono tante: Roma, Juve, Napoli, Milan… e ci metto anche il Como”.

Zielinski è diventato un tassello importante per l’Inter dopo una prima stagione in chiaroscuro: “Posso fare ancora meglio e dare tanto per questa squadra. Voglio continuare a vincere dei titoli per l’Inter”.